Van Little Women tot Emma.: het kostuumdrama lijkt hipper dan ooit. Vijf films en series die het stof van een in wezen oubollig genre blazen.

Little Women

Little Women Greta Gerwig geeft haar eigen draai aan deze honderdvijftig jaar oude roman en fabriceert een coming of age-film waarin zelfs generatie Z zich zal herkennen. Haar Little Women focust op thema's als artistieke vrijheid, feminisme en klasse, schudt het originele einde flink door elkaar en haalde met Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh en - hipsterbonuspunten gegarandeerd - Timothée Chalamet een jonge sterrencast aan boord. Dickinson Een Emily Dickinson die haar vriendinnen aanspreekt met 'what up, girl?', twerkt en aan de opium zit, Wiz Khalifa die de dood vertolkt en een soundtrack waarop hip volk als Lizzo, Billie Eilish en Mitski de revue passeert: je zou bijna vergeten dat deze dichter in de negentiende eeuw werd grootgebracht. Deze tiendelige sitcom van Apple TV+ scoorde vorig jaar dan ook goed onder jonkies. Seizoen twee is in de maak. Lady Macbeth De zeventienjarige Katherine (alweer Florence Pugh) wordt verkocht aan een oudere man die haar vervolgens aan haar lot overlaat. Tot ze verliefd wordt op de stalknecht en haar benauwende korset letterlijk afwerpt. Ondanks de hoepeljurken en theepartijtjes is William Oldroyds Lady Macbeth een radicaal, sensueel en gewelddadig verhaal over een jonge vrouw die het opneemt tegen het patriarchaat en daarbij over lijken gaat. The Favourite Toen werd aangekondigd dat de eigenzinnige Yorgos Lanthimos zich aan een kostuumdrama over de Britse Queen Anne zou wagen, keek de filmwereld vreemd op. Maar uiteraard leverde de Griek een excentriek exemplaar af, met vlijmscherpe dialogen, gitzwarte humor, extreme breedhoeklenzen, manipulatieve vrouwen en lachwekkende mannen. Lanthimos neemt een loopje met de clichés van het genre en maakt er een absurde Griekse tragedie van. Emma. Het is nog even wachten tot Emma. ook bij ons in de bioscoop verschijnt, maar internationaal wordt de film alvast op lof onthaald. Autumn de Wilde laat dan ook een frisse wind door Jane Austens aloude verhaal waaien. De pastelkleuren, de absurde toon en de hoofdrol voor een rebelse jonge vrouw die graag singles koppelt in het pre-Tindertijdperk: Emma. is anno 2020 verrassend hip.