De hele redactie van het Franse filmtijdschrift Cahiers du Cinéma geeft er de brui aan na een conflict met de aandeelhouders. Daarmee komt een van Europa's belangrijkste filmbladen in de problemen.

Het rommelt bij het Franse filmtijdschrift Cahiers du Cinéma. De volledige redactie van het blad, vijftien man onder wie hoofdredacteur Stéphane Delorme, heeft namelijk zijn vertrek aangekondigd. Hun beslissing komt er uit onvrede met de nieuwe aandeelhouders, een groep van negentien zakenmensen. In hun plannen met het magazine kan de redactie zich niet langer vinden.

Door de opstap van de redactie komt een blad met een rijke geschiedenis in de problemen. Het werd opgericht in 1951 en speelde een cruciale rol in de ontbolstering van de nouvelle vague als filmstroming. Grote regisseurs als Jean-Luc Godard, François Truffaut en Claude Chabrol schreven er hun eerste kritieken.

Wat is het probleem precies?

De redactie van Cahiers du Cinéma zegt dat ze niet gehoord wordt door de nieuwe aandeelhouders. Bovendien zouden de redacteurs aan onafhankelijkheid verliezen doordat er nu ook acht filmproducenten een aandeel hebben in het magazine. Over films van die producenten schrijven zou dan niet meer lukken, aangezien het publiek hen dan zou kunnen beschuldigen van vooringenomenheid.

Het tijdschrift staat ook bekend om haar kritische tegenover de overheid. De aandeelhouders staan volgens de redactie te dicht bij de macht en zouden er bovendien een chiquer magazine van willen maken, op de massa gericht en met meer focus op de Franse cinema. Dat past niet in het eerder rebelse DNA van het tijdschrift, vinden de journalisten.

Wat zegt de baas?

Kersvers algemeen directeur Eric Lenoir blijft prat gaan op de journalistieke onafhankelijkheid vanCahiers du Cinéma. Hij zei in de pers dat de redacteurs 'moeten schrijven wat ze willen' en dat het 'uit den boze is om die keuzes te sturen'.

Hoe moet het nu verder?

De redactie heeft gekozen voor ontslag via een 'overdrachtsclausule'. Dat is een clausule die journalisten kunnen activeren wanneer het medium waarvoor ze werken wordt verkocht. Zo zullen de journalisten ook een ontslagvergoeding ontvangen. Het is nog afwachten wanneer hun ontslag precies ingaat. Voor de lezers van het tijdschrift is de toekomst alleszins onzeker.

