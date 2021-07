Harvey Weinstein is uitgeleverd aan de Amerikaanse staat Californië voor een nieuw proces rond verkrachting en seksueel misbruik.

De gevallen Hollywood-filmproducent was voor vergelijkbare vergrijpen al veroordeeld tot 23 jaar cel in de Amerikaanse staat New York.

De advocaten van de ooit machtige 69-jarige Weinstein hadden nog geprobeerd de uitlevering te voorkomen. Zij vonden dat de filmproducent in New York moest blijven omdat hij problemen met zijn gezondheid zou hebben. Een rechter veegde dat argument van tafel.

De filmproducent wordt in Californië door vijf vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Weinstein, die alles ontkent, hangt daar een totale straf van 140 jaar boven het hoofd. In New York zit hij sinds 2020 vast voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen.

