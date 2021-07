De Gouden Palm van het Filmfestival van Cannes 2021 is toegekend aan Julia Ducournau voor Titane, zo heeft juryvoorzitter Spike Lee zaterdagavond bekendgemaakt. De Française is de tweede vrouwelijke regisseur die de prestigieuze prijs krijgt toegekend. Jane Campion ging haar 28 jaar geleden vooraf.

De metafysische thriller Titane is een Frans-Belgische coproductie, aan Belgische zijde geproduceerd door Frakas Productions en een distributie door O'Brother Distribution. Een belangrijk artistiek aandeel in de zeer visuele film was ook de bijdrage van de Vlaamse director of photography Ruben Impens.

Titane is het verhaal van een jonge vrouw bij wie een titaniumplaatje werd ingeplant na een auto-ongeval. Ze lijdt permanent pijn, communiceert amper tot ze een vaderfiguur ontmoet waardoor ze opnieuw mens wordt. In 2016 liet Ducournau zich op de Croisette reeds opmerken met de film Grave.

De Grote Prijs, de tweede meest prestigieuze op het festival was een ex-aequo: de Iraanse regisseur Asghar Farhadi (A hero) en de Fin Juho Kuosmanen (Hytti nro 6). De Fransman Leos Carax kreeg de prijs voor de beste regie, met name voor de rockopera Annette, dat een Frans-Duits-Belgische coproductie is.

De prijs voor de beste mannelijke rol ging naar de Amerikaan Caleb Landry Jones voor zijn vertolking in Nitram van Justin Kurzel. Zijn vrouwelijke evenknie was de Noorse Renate Reinsve, voor haar rol in Julie en 12 chapitres (originele titel Verdens verste menneske) van Joachim Trier.

Hamaguchi Ryusuke kreeg de prijs voor het beste scenario, met name voor Drive my car (originele titel Doraibu mai ka). Ook de Prijs van de Jury was een ex-aequo: de Israëlier Nadav Lapid (Ahed's knee) en de Thai Apichatpong Weerasethakul (Memoria). De Gouden Camera ('Camera d'Or') ging naar Murina van de Kroatische regisseuse Antoneta Alamat Kusjijanovic.

De Gouden Palm voor de kortfilm is toegekend aan All the crows in the world van regisseuse Yi Tang uit Hongkong en er was een Speciale Vermelding voor de kortfilm voor Céu de agosto van de Braziliaanse regisseuse Jasmin Tenucci. Er waren 24 films in competitie.

