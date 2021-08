Het Nederlands Film Festival (NFF) maakt bij de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland, voortaan geen onderscheid meer tussen prijzen voor acteurs en prijzen voor actrices.

De grootste acteerprijzen van Nederland gaan genderneutraal. Zo wordt op de 41ste editie, van 24 september tot 2 oktober 2021, één Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol en één Gouden Kalf voor Beste Bijrol in een Nederlandse film uitgereikt. Ook in de andere reeksen valt het onderscheid tussen prijzen voor mannen en vrouwen weg. Dat meldt het NFF donderdag.

De categorie Dramaserie, die tot voor kort bekendstond als Televisiedrama, maar herdoopt werd door de opkomst van webseries, telt één Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol en één Gouden Kalf voor Beste Bijrol. Die laatste erkenning is een nieuwe categorie, net als het Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol Korte Film.

Voor de prijzen voor Beste Hoofdrol en Beste Bijrol in een Nederlandse film worden telkens vijf prestaties genomineerd, net als voor het Gouden Kalf voor Beste Film en het Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire. Voor de andere prijzen, van regie en scenario, montage en camerawerk tot muziek en sound design, komen telkens drie prestaties in aanmerking.

Diversiteit

Het filmfestival nam de beslissing in samenspraak met de filmprofessionals van de Dutch Academy For Film (DAFF) en de acteursvereniging ACT Acteursbelangen. 'Wereldwijd speelt al jaren de discussie over genderinclusiviteit en deze is ook binnen de nationale en internationale film- en beeldsector urgent. Het NFF beweegt mee met de tijdgeest en heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalveren al decennia het geval is, het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijzen op te heffen', zegt Silvia van der Heiden, algemeen directeur van het filmfestival.

'We verheugen ons op volgend jaar, wanneer het Kalf voor Aanstormend Talent een nieuwe categorie wordt. Voor nu is deze nieuwe indeling een eerste stap op weg naar meer inclusiviteit en diversiteit. In het bijzonder met het nieuwe kalf voor Beste Hoofdrol Korte Film zijn wij blij, omdat de diversiteit van acteurs en makers die voor deze prijs in aanmerking komen tot nu toe het grootst is', zegt Manoushka Zeegelaar Breeveld, voorzitter van ACT Acteursbelangen.

Red Light

In 2020 sleepte Buladó het Gouden Kalf voor Beste Film in de wacht. Voor zijn rol in De belofte van Pisa nam Shahine El-Hamus het Gouden Kalf voor Beste Acteur in ontvangst, het Gouden Kalf voor Beste Actrice ging naar Beppie Melissen voor haar rol in Kapsalon Romy. De Nederlands-Vlaamse thrillerserie, Red Light, geregisseerd door Wouter Bovijn en Anke Blondé, werd dan weer bekroond met het Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama. (Belga)

