De organisatie achter de Amerikaanse film- en televisieprijzen Golden Globes past de regels aan zodat buitenlandse films ook kunnen meedingen voor een award in de algemene categorieën. Dat heeft ze woensdag aangekondigd.

De Golden Globes krijgen al langer het verwijt dat ze niet divers genoeg zijn. Organisator Hollywood Foreign Press Association (HFPA) heeft onlangs hervormingen aangekondigd, maar die gaan volgens sommigen niet ver genoeg. Televisiezender NBC heeft dan ook beslist om de awardceremonie volgend jaar niet uit te zenden.

Dit jaar was er bovendien kritiek over het feit dat de Amerikaanse film 'Minari', een film over Zuid-Koreaanse immigranten die zich in Arkansas vestigen en die voornamelijk in Zuid-Korea gedraaid is, bekroond werd in de categorie voor de beste niet-Engelstalige film.

Critici vonden het echter teleurstellend dat de film niet genomineerd kon worden voor de grote categorieën, zoals beste drama of beste komedie. Dat was ook het geval voor 'Parasite', die vorig jaar de Oscar kreeg voor de beste film.

'Aangezien we onze regels dit jaar herzien om rekening te houden met de kritieken uit de entertainmentindustrie, hebben we beslist om de volgende ceremonies op een andere manier te benaderen om ervoor te zorgen dat deze films de aandacht krijgen die ze verdienen', aldus Ali Sar, de voorzitter van de HFPA. 'De taal zal geen barrière meer zijn om erkend te worden als de beste.'

