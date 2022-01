De traditionele uitreiking van de Golden Globes, een van de belangrijkste filmprijzen, zal komende zondag zonder publiek plaatsvinden en wordt niet uitgezonden op televisie.

Aanleiding is de controverse over de jury, die al maanden beschuldigd wordt van racisme, seksisme, intimidatie en corruptie.

De gala-avond van de Golden Globes opent traditioneel het filmprijzenseizoen en wordt bijgewoond door de top van Hollywood. Maar dit jaar sturen grote sterren hun kat en heeft zender NBC besloten de ceremonie niet uit te zenden. Maar dat weerhoudt de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) er niet van om door te gaan met de prijsuitreiking, komende zondag in het Beverly Hills Hotel in Californië. De organisatie zegt dat er geen publiek aanwezig mag zijn door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

Onzekere toekomst

De toekomst van de Golden Globes ziet er echter onzeker uit. Meer dan 100 publicisten schreven in maart een brief aan de HFPA met het verzoek een einde te maken aan 'discriminerend en onprofessioneel gedrag, ethische fouten en corruptie'. Als reactie kondigde de HFPA een reeks hervormingen aan, waaronder een campagne om de vertegenwoordiging van minderheden te verbeteren. Verschillende sterren, zoals Scarlett Johansson en Mark Ruffalo, hebben die hervormingen publiekelijk als onvoldoende bestempeld. Tom Cruise gaf zijn drie beeldjes uit protest zelfs terug aan de organisatie. Grote studio's, zoals Warner Bros, Netflix en Amazon, hebben vervolgens laten weten niet langer met HFPA te zullen samenwerken als er geen significante veranderingen komen.

