'Girl'-regisseur Lukas Dhont wint Knack Focus Jo Röpcke Award 2018

De Jo Röpcke Award, genoemd naar de bekende filmjournalist van de voormalige BRT, wordt sinds 2008 elk jaar uitgereikt door het cultuurmagazine Knack Focus en bekroont een man of vrouw die een verdienstelijke, opmerkelijke en creatieve bijdrage heeft geleverd aan de Vlaamse film.

De prijs, een cartoon van Knack Focus-huiscartoonist Karl Meersman, werd zaterdag in ontvangst genomen op het 45ste Film Fest Gent door Dhont zelf. Dhont volgt Gilles Coulier op, die de prijs vorig jaar kreeg voor zijn debuut Cargo, en vervoegt onder anderen Fien Troch en Felix Van Groeningen op de erelijst.

In een interview met Knack Focus reageert de nog altijd maar 27-jarige regisseur trots. 'Eerlijk: ik wist niet meteen wie Jo Ropcke was - ik ben geboren in het jaar dat hij met pensioen ging - maar ik ken uiteraard de prijs en ik ben enorm vereerd dat mijn naam tussen al die geweldige laureaten mag staan. Prijzen winnen in Cannes is fantastisch maar nu ook bekroond worden op het festival van mijn thuisstad voelt als de kers op de taart.'

Fascinatie voor Hollywood

2018 mag stilaan het jaar van Lukas Dhont genoemd worden. Op het Festival van Cannes won hij met zijn debuut Girl, over een jonge transgenderballerina, de Camera d'Or voor Beste Debuut. Hoofdrolspeler Victor Polster kaapte er in de categorie Un Certain Regard de prijs voor Beste Acteerprestatie weg. Girl is ook de Belgische inzending voor de Oscars en was begin deze week de openingsfilm van Film Fest Gent.

Vele filmliefhebbers en -professionals voorspellen Dhont nu al een grote toekomst, ook in Hollywood, maar voor dat laatste houdt de Gentenaar zelf de boot voorlopig af. 'Ik heb een fascinatie voor Hollywood, maar voor ik er zelfs maar aan denk om me in die industrie te wagen, wil ik steviger in mijn schoenen staan. Je moet een bepaalde hardheid hebben om dat systeem te lijf te gaan. Momenteel ben ik daar nog veel te emotioneel voor.'