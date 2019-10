Gilles Coulier, regisseur van 'War of the Worlds': 'Jammer dat al ons talent naar het buitenland trekt'

Voor de miniserie War of the Worlds mocht Gilles Coulier ruim drie keer zoveel geld opsouperen dan voor De dag. 'Eigenlijk dacht ik eerst: dit is niet wat ik wil maken.'

© Joss Baratt

'Ik ben nu 32. Tien jaar geleden, toen ik nog op de filmschool zat, had ik nooit gedacht dat ik ooit aliens zou regisseren. Het leven kan vreemd uitdraaien', lacht Coulier, die twee jaar geleden zijn eerste langspeelfilm Cargo regisseerde, en die u ook kent als de man die de tv-reeksen De dag en Bevergem en in goede banen heeft geleid. En nu overschrijdt hij dus de landsgrenzen.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×