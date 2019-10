Voor een extra portie filmglamour rekent Film Fest Gent op Geraldine Chaplin. Van Jurassic World: Fallen Kingdom, via de Netflix-serie The Crown tot het Belgische The Barefoot Emperor: ook op haar 75e rijgt de dochter van Charlie Chaplin de rollen aaneen. 'Dankzij mijn rimpels heb ik meer werk dan ooit.'

'Vraag wat je wilt over mijn vader. Ik praat graag over hem', knipoogt Geraldine Chaplin, ook al zijn er honderd-en-een redenen om het niet over Charlie Chaplin maar over haar te hebben. Film Fest Gent kent haar de Joseph Plateau Honorary Award toe voor haar bijzondere bijdrage aan de kunst van het filmmaken. Op haar cv staan zo'n honderdzestig titels, waaronder de romantische klassieker Doctor Zhivago en Jurassic World: Fallen Kingdom. En volgende maand is ze te zien in het derde seizoen van Netflix' paradepaardje The Crown en staat ze op een filmset in Bolivië.

...