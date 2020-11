De film Filles de Joie van Frédéric Fonteyne en Anne Paulicevich wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Dat maakte filmagenschap Wallonie Bruxelles Images dinsdag bekend in een persbericht.

De Franstalige dramafilm Filles de Joie (Meisjes van Plezier, nvdr.) vertelt het verhaal van drie vrouwen die een dubbelleven leiden in de seksindustrie. Op 15 maart moet duidelijk worden of de film de shortlist heeft gehaald bij de Academy Awards voor Beste Buitenlandse Film.

De film werd als Oscarkandidaat geselecteerd door een nationale jury, waarin zowel leden van de Vlaamse als van de Franse gemeenschap zetelen. Het drama was in avant-première te zien op het internationaal filmfestival van Rotterdam, in de sectie Limelight.

Filles de Joie is de zesde langspeelfilm voor regisseur Frédéric Fonteyne, na onder meer Une liaison pornographique en Tango libre. Hij werkt voor het eerst samen met Anne Paulicevich.

De drie hoofdrollen worden vertolkt door Sara Forestier, Noémie Lvovsky en Annabelle Lengronne. De producenten van de film zijn Versus, Les Films du Poisson (Frankrijk), Prime Time, Few Films, VOO & Be tv, RTBF en Proximus. De film kreeg ook steun van de Waalse gemeenschap, van het Vlaams Audiovisueel Fonds en van de federale tax shelter.

De 93ste ceremonie van de Oscars zal plaatsvinden op 25 april 2021, in het Dolby Theater in Los Angeles. (Belga)

