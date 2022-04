Michel Bouquet, een monument van het Franse theater maar in België vooral bekend vanwege zijn rol in de film Toto le héros, is woensdag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn woordvoerder bekend.

Michel Bouquet overleed woensdag in de late voormiddag in een ziekenhuis in Parijs. Na een carrière van 75 jaar had de acteur in 2019 een punt gezet achter zijn carrière. Volgens het Franse agentschap AFP staat Bouquet erom bekend dat hij zeker achthonderd keer Le roi se meurt, een stuk van de Franse toneelschrijver Eugène Ionesco heeft gespeeld. Ook speelde hij mee in films van regisseurs Claude Chabrol (La Femme Infidèle en Poulet au Vinaigre) en François Truffaut (La Mariée était en Noir en La Sirène du Mississippi). Maar in België is Bouquet toch vooral bekend van Toto le Héros uit 1991 van de Belgische regisseur Jaco Van Dormael. Bouquet speelt daarin het hoofdpersonnage op leeftijd die terugblikt op zijn leven of wat dat kon geweest zijn. De film was destijds de Belgische inzending voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film, maar werd uiteindelijk niet genomineerd. Wel won Toto le Héros de Caméra d'Or in Cannes.