De Franse acteur Jean-Paul Belmondo is overleden. Dat heeft zijn advocaat aan het Franse persagentschap AFP gemeld. Hij werd 88 jaar oud.

Belmondo werd vooral geassocieerd met de Nouvelle Vague, de vernieuwde Franse filmstroming uit de vroege jaren 50 en de jaren 60. Zo acteerde hij bijvoorbeeld in de films À bout de souffle, Une Femme Est une Femme en Pierrot le Fou van Jean-Luc Godard. Ook zijn samenwerkingen met regisseur Jean-Pierre Melville zijn bekend. Voor hem speelde hij in de films Le Doulos, L'Aîné des Ferchaux en Léon Morin, Prêtre. In 1995 was Belmondo ook te zien in een versie van Les Miserables, geregisseerd door Claude Lelouch. Belmondo was niet enkel een filmster, maar ook een gerespecteerd acteur in de theaterwereld.

Belmondo werd vooral geassocieerd met de Nouvelle Vague, de vernieuwde Franse filmstroming uit de vroege jaren 50 en de jaren 60. Zo acteerde hij bijvoorbeeld in de films À bout de souffle, Une Femme Est une Femme en Pierrot le Fou van Jean-Luc Godard. Ook zijn samenwerkingen met regisseur Jean-Pierre Melville zijn bekend. Voor hem speelde hij in de films Le Doulos, L'Aîné des Ferchaux en Léon Morin, Prêtre. In 1995 was Belmondo ook te zien in een versie van Les Miserables, geregisseerd door Claude Lelouch. Belmondo was niet enkel een filmster, maar ook een gerespecteerd acteur in de theaterwereld.