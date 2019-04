François Ozon belicht pedofilie: 'Veel mensen begrijpen niet waarom kinderen 'zich laten doen''

Ook de Franse kerk heeft haar pedofilieschandalen. Maar onze zuiderburen hebben ook een regisseur met het lef en de kunde om daar een uitstekende film over te maken. François Ozon over Grâce à Dieu, een film waarin hij de provocatie nu eens niet opzoekt maar die des te harder aankomt.

Regisseur François Ozon heeft bewogen weken achter de rug. Eerst werd Grâce à Dieu, zijn film over misbruik in de Franse kerk, in Berlijn met de Grote Juryprijs onderscheiden. Vervolgens verwierp de rechtbank de eis van priester Bernard Preynat, die beschuldigd wordt van pedofilie (en de feiten niet ontkent), om de Franse release uit te stellen tot na zijn proces. Grâce à Dieu is namelijk het verhaal van drie volwassenen die als kind door Preynat werden misbruikt. Ze namen het niet dat de priester nog altijd met kinderen in contact kwam en dat de kerk de facto weigerde in te grijpen. Via de daartoe opgerichte vereniging La Parole Libérée gingen ze in het verzet, door getuigenissen te verzamelen - het aantal slachtoffers van Preynat wordt op zeventig geschat -, door de zaak publiek te maken en door naar het gerecht te stappen. Het proces tegen Preynat is nog niet geagendeerd maar drie weken geleden viel er wel al een ophefmakend uitspraak in de rechtszaak tegen een andere hoofdrolspeler uit Ozons film: kardinaal Philippe Barbarin. De aartsbisschop van Lyon kreeg zes maanden voorwaardelijk voor het niet melden van kindermisbruik. Hij bood zijn ontslag aan bij paus Franciscus.

...