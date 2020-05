Het Filmfestival van Cannes gaat door de coronacrisis niet door. Ter compensatie biedt de Belgische filmdistributeur Cinéart van 12 tot 23 mei elke dag Cannes-films uit het archief aan. Knack Focus mag daar dagelijks vijf video-on-demandvouchers voor weggeven.

(Her)beleef Cannes bij u thuis. Het Filmfestival van Cannes kan omwille van de coronacrisis niet doorgaan in de Franse badstad. Van 12 tot 23 mei, de periode waarin het festival normaal gezien had plaatsgevonden, biedt filmdistributeur Cinéart onder de noemer 'Once upon a time in Cannes' dagelijks twee titels uit het archief van Cannes online aan. Wij mogen elke dag vijf video-on-demandvouchers voor één van die twee titels weggeven. Die blijven geldig tot 22 juni en tot 48 uur na activatie. Op het programma vandaag: Iraanse animatiefilm 'Persepolis'.Nadat het Franse origineel in juni 2007 al Brussel en Wallonië aandeed, was het in Vlaanderen tot november wachten op de Engelstalige versie waaraan ook Iggy Pop en Sean Penn hun stem verleenden. Maar wat uw linguïstieke voorkeur ook moge wezen: deze in Cannes bekroonde animatiefilm van de Iraanse schrijfster/tekenares Marjane Satrapi (en coregisseur Vincent Paronnaud) mag u in geen geval missen. In deze streng belijnde, expressionistisch aandoende zwart-witverfilming van haar autobiografische stripreeks Persepolis schrijft Satrapi immers, op een persoonlijke en politiek relevante maar nooit sentimentele of prekerige manier, haar jeugdtrauma's van zich af. Hoe ze Iran als kind na de Islamitische Revolutie zag muteren van seculiere staat tot fundamentalistische junta. Hoe ze als rebelse, op Bruce Lee en Iron Maiden verlekkerde puber werd verplicht om een hoofddoek te dragen. Maar ook: hoe ze in het Westen later op racisme en hypocrisie stootte. Alle facetten van het jong, vrouw en outcast zijn komen kortom op een heldere en taboeloze manier aan bod, tot afgrijzen alvast van de toenmalige Iraanse president Ahmadinejad en zijn censors die van de uitroeiing van de vrije expressie sowieso hun roeping hebben gemaakt. Ex-aequo met Pixars Ratatouille de beste en meest volwassen tekenfilm van 2007. (Dave Mestdach)