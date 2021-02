'Filmkritiek in Vlaanderen wordt geteisterd door dreigende stopzettingen, financiële schaarste en een gebrek aan toekomstperspectief', schrijven filmtijdschriften en -organisaties Sabzian, Cinea, Filmmagie, Kortfilm.be en Vertigo in een open brief.

Volgens een rits filmorganisaties is het droevig gesteld met onze filmkritiek. Filmmagie, het oudste filmblad van Vlaanderen, kon door financiële problemen in november en december vorig jaar geen edities uitbrengen. Of het magazine blijft bestaan, is nog onzeker. En Filmmagie is niet alleen: heel wat filmtijdschriften en -organisaties hebben moeite om het hoofd boven water te houden.

Daarom roepen Sabzian, Cinea, Filmmagie, Kortfilm.be en Vertigo op om filmkritiek meer naar waarde te schatten: 'Schrijven over film, in diverse vormen, is geen activiteit in de marge maar net een absolute voorwaarde voor de uitbouw van een rijk filmlandschap'. In een divers filmlandschap zijn kritiek en reflectie onontbeerlijk, klinkt het. 'Een verzameling films maakt nog geen filmcultuur. Die kan net enkel ontstaan door filmervaringen te verbinden, te delen, te verwoorden, te omarmen of liefdevol af te wijzen. Enkel zo kan een gemeenschap van toeschouwers, filmmakers, critici, filmstudenten en filmliefhebbers ontstaan, enkel zo kan een diepgaand gesprek over cinema plaatsvinden.'

De open brief spoort het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat aan een nieuwe beheersovereenkomst werkt, aan om meer te investeren in filmkritiek en zo zowel bestaande initiatieven te ondersteunen als nieuwe spelers ademruimte te geven. 'Wij zien geen toekomst in een stiefmoederlijk beleid dat "scherpe" keuzes maakt, er is integendeel dringend nood aan zorgzame en correcte ondersteuning van alle bestaande initiatieven.'

Lees de volledige open brief op de website van rekto:verso. (M.M.)

