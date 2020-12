Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) heeft de banken Morgan Stanley en LionTree LLC gevraagd om een overnemer te vinden. Dat meldt Wall Street Journal.

Filmanalisten denken dat potentiële kopers wanhopig op zoek zijn naar nieuwe films en reeksen en daarom bereid zullen zijn om meer te betalen. MGM is vooral gekend vanwege de beroemde James Bond-filmreeks. In de portefeuille van de filmstudio zit ook de 'Rocky'-franchise, 'The Handmaid's Tale', 'The Terminator' en andere blockbusters. In totaal bezit het bedrijf meer dan 4.000 filmtitels en 17.000 uren aan televisieseries.

De waarde van het bedrijf wordt geschat op 5,5 miljard dollar (4,5 miljard euro).

