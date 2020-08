Robbe De Hert, het enfant terrible van de Vlaamse film, is overleden.

In 1980 regisseerde Robbe De Hert De Witte van Sichem, gebaseerd op het boek van Ernest Claes. Bijna 600.000 mensen gingen De Herts' De Witte zien. In de jaren daarop regisseerde het eeuwige enfant terrible van de Vlaamse film nog onder meer Brylcream Boulevard (1995), Gaston's War (1997) en Lijmen/Het Been (2000), een verfilming van een dubbelroman van de Vlaamse schrijver Willem Elsschot.De regisseur overleed aan de gevolgen van suikerziekte, hij was al een tijdje ziek. De Hert werd 77. (Belga)