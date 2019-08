Het programma van het 76ste filmfestival van Venetië, dat woensdag van start gaat, laat cinefielen andermaal smelten als een bolletje Italiaanse gelato onder de zon. Onze chef film selecteerde alvast acht titels die geen slagroom of discobolletjes behoeven.

La Vérité (Hirokazu Kore-eda)

De Koreaanse grootmeester, die vorig jaar nog de Gouden Palm won in Cannes met Shoplifters, opent het festival van Venetië à la française, met Catherine Deneuve, Juliette Binoche en Ethan Hawke op de personeelslijst. In La Vérité speelt Deneuve een actrice die haar dochter terugziet, een rol voor Binoche, een reünie die niet al te hartelijk verloopt.

Ad Astra (James Gray)

Stond ook al in ons tiplijstje voor het festival van Cannes, maar die deadline haalde James Gray niet. Nu is hij wel klaar, mét de hulp van de Vlaamse stermonteur Nico Leunen (The Broken Circle Breakdown, Home, Lost River) en Brad Pitt in de hoofdrol. Moet u nog weten over dit ruimte-epos: Gray liet zich naar eigen zeggen inspireren door Kubricks 2001: A Space Odyssey en door Heart of Darkness, de roman van Joseph Conrad die de basis vormde voor Coppola's Apocalypse Now. Iets zegt ons dat Ad Astra dik in de sterren zal vallen.

An Officer and A Spy (Roman Polanski)

Met voorsprong de opvallendste naam in de competitie. De Poolse regisseur van onder meer The Pianist dingt mee naar de Gouden Leeuw met een film over de zaak-Dreyfus, naar de Joodse officier die valselijk werd beschuldigd van spionage voor Duitsland in het negentiende-eeuwse Frankrijk. Schrijver Emile Zola schreef als reactie een ziedend stuk in de krant. Dat Polanski zelf op de vlucht is voor het Amerikaanse gerecht, geeft de film een extra lading mee. De regisseur kan sinds de jaren zeventig de VS niet meer in, nadat hij daar eind jaren 70 een 13-jarig meisje misbruikte. Daarvoor bekende hij schuld en kwam hij op borgtocht vrij, maar hij vertrok naar het buitenland toen hem een nieuwe celstraf boven het hoofd hing.

The New Pope (Paolo Sorrentino)

Drie jaar na zijn goed onthaalde serie The Young Pope duikt de Italiaanse regisseur weer het Vaticaan in. Jude Law hangt opnieuw de paternoster om als paus Pius XIII en krijgt onder anderen John Malkovich naast zich. Ook de rest van het ensemble, met onder anderen Sharon Stone en shockrocker Marilyn Manson, is op z'n minst curieus te noemen.

Joker (Todd Phillips)

In Martin Scorseses The King of Comedy vertolkte Robert De Niro een mislukte comedian die een talkshowhost (Jerry Lewis) kidnapt. Nu is De Niro zelf de Van Gils van dienst in Joker, met Joaquin Phoenix als lolbroek die over de rooie gaat. Hoopvol is ons gemoed, ook al heeft Philips ook de drie delen van The Hangover op zijn cv staan.

The Laundromat (Steven Soderbergh)

De regisseur van Ocean's Eleven loste begin dit jaar nog High Flying Bird, maar komt nu alweer met nieuw werk: The Laundromat, een drama over de Panama Papers met onder anderen Meryl Streep, David Schwimmer en Matthias Schoenaerts. De film komt uit op Netflix, maar in tegenstelling tot de concullega's van Cannes varen ze in Venetië wel vlot mee op de stream - herinner u de Gouden Leeuw voor Alfonso Cuaróns Roma vorig jaar.

About Endlessness (Roy Andersson)

Met A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence won Roy Andersson in 2014 niet alleen de prijs voor Beste Filmtitel van het Jaar - op te halen in het bureau van onze hoofdredacteur - maar ook de Gouden Leeuw in Venetië. Dat kunstje hoopt de Zweedse cineast over te doen met een collectie beschouwingen over het alledaagse leven in de traditie van de sprookjes van duizend-en-één-nacht. Dat belooft een smakelijk pakje tranches de vie voor op uw knäckebröd.

Waiting For The Barbarians (Ciro Guerra)

U kent Guerra van Spaanstalige topfilms als El abrazo de la serpiente en Pájaros de verano, maar deze keer wil de man uw hart veroveren in het Engels. Hij mikt meteen hoog met een adaptatie van Waiting For The Barbarians, het bekendste boek van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee. Mark Rylance vertolkt de verteller, een magistraat die twijfelt aan het imperialisme dat hij beroepshalve mee in stand houdt, en krijgt het gezelschap van Johnny Depp en Robert Pattinson.