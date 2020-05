Het Filmfestival van Cannes, dat vandaag/dinsdag van start had moeten gaan, maakt in juni de officiële selectie van films bekend die normaal gezien op het festival vertoond zouden worden.

Het Filmfestival van Cannes had vandaag, op 12 mei, van start moeten gaan. De coronacrisis gooide roet in het eten, maar in juni wordt de officiële selectie van films alsnog bekendgemaakt. Onder de naam 'Cannes hors les murs' is het de bedoeling om de geselecteerde films op andere festivals en in bioscopen te vertonen, zo schrijft The Guardian.

'Om te tonen welke films we hebben gezien en leuk vonden, en om de release ervan in de bioscopen en op filmfestivals te vergemakkelijken, zal er toch een officiële selectie worden gemaakt', zegt Thierry Fremaux, hoofd van het filmfestival aan het Duitse persbureau dpa.

Ook de zakelijke kant van het festival, de 'Marché du Film', werd geannuleerd. Daarvoor plant de organisatie dit jaar een online editie, aldus Fremaux nog. Het Filmfestival van Cannes stond gepland tussen 12 en 23 mei. (Belga)

Het Filmfestival van Cannes had vandaag, op 12 mei, van start moeten gaan. De coronacrisis gooide roet in het eten, maar in juni wordt de officiële selectie van films alsnog bekendgemaakt. Onder de naam 'Cannes hors les murs' is het de bedoeling om de geselecteerde films op andere festivals en in bioscopen te vertonen, zo schrijft The Guardian.'Om te tonen welke films we hebben gezien en leuk vonden, en om de release ervan in de bioscopen en op filmfestivals te vergemakkelijken, zal er toch een officiële selectie worden gemaakt', zegt Thierry Fremaux, hoofd van het filmfestival aan het Duitse persbureau dpa. Ook de zakelijke kant van het festival, de 'Marché du Film', werd geannuleerd. Daarvoor plant de organisatie dit jaar een online editie, aldus Fremaux nog. Het Filmfestival van Cannes stond gepland tussen 12 en 23 mei. (Belga)