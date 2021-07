De kortfilm L'enfant salamandre van de Belg Théo Degen is donderdag op het filmfestival van Cannes bekroond met de hoofdprijs in de selectie van Cinéfondation. In die selectie komen kortfilms van filmscholen wereldwijd aan bod.

Aan de prijs hangt een geldbedrag van 15.000 euro vast. Degen zal bij zijn eerste langspeelfilm ook 'geproduceerd met de steun van het Festival van Cannes' mogen vermelden.

L'enfant salamandre is het afstudeerproject dat de jonge Belgische cineast maakte aan het Institut Supérieur des Arts in Elsene. Met zijn film duikt hij in het leven van Florian, een tiener die gelooft dat hij met de doden kan communiceren door middel van vuur. Zijn obsessie maakt van hem de dorpsgek. Wanneer de dorpelingen aan Florian zeggen dat hij een monster is, wordt hij er een.

In de selectie van Cinéfondation zaten dit jaar zeventien kortfilms. Die werden gekozen uit 1.835 inzendingen van filmscholen van over de hele wereld. (Belga)

