De Amerikaanse filmcomponist Mark Isham is eregast op de 22ste editie van de World Soundtrack Awards. Dat maakt Film Fest Gent woensdag bekend. Hij wordt in de bloemetjes gezet op 22 oktober in de Gentse concertzaal De Bijloke.

Isham schreef muziek voor films als het drama 'Judas and the Black Messiah' van regisseur Shaka King. Maar ook voor 'Crash', dat in 2006 de oscar won voor beste film. Zijn werk voor de Amerikaanse dramafilm 'Nell' van Michael Apted won op zijn beurt een Golden Globe voor 'Beste Originele Score'.

In 1992 werd de muziek voor 'A River Runs Through It' van Robert Redford al genomineerd voor 'Beste Muziek' en kreeg het een Grammynominatie voor 'Beste Instrumentale Compositie voor een Langspeelfilm'. Voor 'The Black Dahlia' van regisseur Brian De Palma werd Isham bekroond met 'Beste Score' door de International Film Music Critics Association.

Dirigent Dirk Brossé zal met Brussels Philharmonic een selectie van het werk van Mark Isham brengen tijdens de uitreiking van de filmmuziekprijzen. Mark Isham zal de trompet bespelen.

Isham schreef muziek voor films als het drama 'Judas and the Black Messiah' van regisseur Shaka King. Maar ook voor 'Crash', dat in 2006 de oscar won voor beste film. Zijn werk voor de Amerikaanse dramafilm 'Nell' van Michael Apted won op zijn beurt een Golden Globe voor 'Beste Originele Score'. In 1992 werd de muziek voor 'A River Runs Through It' van Robert Redford al genomineerd voor 'Beste Muziek' en kreeg het een Grammynominatie voor 'Beste Instrumentale Compositie voor een Langspeelfilm'. Voor 'The Black Dahlia' van regisseur Brian De Palma werd Isham bekroond met 'Beste Score' door de International Film Music Critics Association. Dirigent Dirk Brossé zal met Brussels Philharmonic een selectie van het werk van Mark Isham brengen tijdens de uitreiking van de filmmuziekprijzen. Mark Isham zal de trompet bespelen.