'Vice' is een giftig, maar grappig portret van een man die met alles wegkomt

Waarom iets makkelijk maken als het ook moeilijk kan? Toen Adam McKay tot dat inzicht kwam, nam zijn carrière een hoge vlucht. Na ongelikte komedies als Anchorman en Step Brothers - waarin Will Ferrell zijn scrotum bovenhaalt en tegen John C. Reilly gilt: 'I teabagged your drumset!' - gebruikte hij zijn komisch talent plots compleet anders in The Big Short (2013). En met succes. In die met een Oscar voor beste scenario bekroonde film over de financiële crisis sloeg hij de kijkers plat met ingewikkelde materie, die verleidelijk en grappig werd uitgelegd door onder meer Margot Robbie in een bad, om hen da...