'Us' van Jordan Peele: zelfs als mensen er hetzelfde uitzien, zijn ze nog niet gelijk

Met zijn vlijmscherpe debuut Get Out, een horrorthriller over een zwarte jongen die bij zijn eerste bezoek aan zijn witte schoonouders in een nachtmerrie terechtkomt, bewees de Amerikaanse tv-komiek Jordan Peele in 2017 dat hij humor, horror en maatschappijkritiek feilloos kon versmelten. Dat leverde hem niet alleen een onverwachte kaskraker én een Oscar voor het beste originele scenario op, maar ook een plek naast andere vaandeldragers van de nieuwe Afro-Amerikaanse cinema als Barry Jenkins (Moonlight, If Beale...