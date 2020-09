3 star star star star star

In The Devil All the Time hoeft God zijn toorn niet uit te storten over de zondaars van de Midwest, want de zieke klootzakken helpen elkaar zelf wel naar de verdoemenis. Te onzer vermaak? Hell yeah!

De hoofdrol in The Devil All the Time is voor de huidige Spider-Man, Tom Holland. Een van de vele markante bijrollen wordt dan weer gespeeld door de toekomstige Batman, Robert Pattinson. Superheldenongein valt hier echter in geen velden of wegen te bespeuren. Alles draait om godsdienstwaanzinnigen die verbaasd zijn dat God hun verzoeken niet inwilligt, pedofiele predikanten, door oorlogsgruwel getraumatiseerde vaders die hun zonen aanmoedigen om hufters in elkaar te slaan, corrupte sheriffs en een door pornografie geobsedeerd duo dat doet denken aan het duivelskoppel uit Natural Born Killers.Holland en Pattinson zijn niet de enige grote namen die wel te vinden waren voor een in bloed, geweld, armoede en religieus fanatisme gedrenkte southern gothic-noir. Ook Riley Keough, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård, Jason Clarke en Eliza Scanlen wagen zich aan accenten uit de Amerikaanse Midwest en spelen met de Bijbel grootgebrachte hillbillies die verdrinken in de poel des verderfs die twee onooglijke dorpen in Ohio tussen WO II en de Vietnamoorlog blijken te zijn.De overdaad aan God, gruwel en tragiek is zo fascinerend als in een moordballade van Nick Cave en zo relatief en donkerkomisch als in sommige pulpromans. Of maak je jezelf dat alleen maar wijs? Antonio Campos, een indieregisseur die de hoge verwachtingen na Afterschool (2008) niet helemaal inloste, is stilistisch zeker van zijn stuk en koos voor lyrische, op 35mm gedraaide beelden die op een groot scherm beter tot hun recht komen dan op een klein. Alleen heeft hij het door de vele personages en tijd- en locatiewissels niet makkelijk om telkens weer de juiste toon te vinden en met humor of contrapunten te voorkomen dat je de gore troosteloosheid te ernstig neemt.Bij de acteurs lijkt alleen Pattinson - als een perverse predikant die niet van jonge meisjes kan afblijven - te beseffen dat wat overdrijving de film beter dient dan zwaarwichtig drama. The Devil All The Time is in al zijn donkerte genietbaar, maar mist de meedogenloze gevatheid van het gelijknamige boek waarop de film is gebaseerd. Dat kun je ook afleiden uit de daaruit afkomstige volzinnen die auteur Donald Ray Pollock zelf opdreunt in de opvallende voice-over. 'Alleen in aanwezigheid van de dood kon hij iets van de aanwezigheid van God voelen. De zieke klootzak.' Te zien op Netflix, bij voorkeur met een glas bourbon in handbereik.