3 star star star star star

Met Terminator: Dark Fate poogt James Cameron de terminale franchise die hij in 1984 opstartte te reanimeren zonder zijn handen vuil te maken. Dat lukt met de hulp van Linda Hamilton.

The Terminator (1984) en vooral Terminator 2: Judgment Day (1991) zijn hoogtepunten in de actiecinema. Regisseur en bedenker James Cameron verkoos Titanic en Avatar boven de volgende sequels, maar zonder hem ging de franchise kopje-onder, ook al bleef spierbundel/gouverneur Arnold Schwarzenegger zijn iconische rol hernemen. Aan Terminator 3: Rise of the Machines (2003) viel nog enig plezier te beleven maar Terminator Salvation (2009) en Terminator Genisys (2015) ma...