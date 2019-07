4 star star star star star

Wang Xiaoshuai zapt subtiel tussen het private en het politieke in So Long, My son, een fraai familie-epos vol klein en groot verdriet.

Wanneer de straatlichten over het gezicht van Yaojun glijden, die achter het stuur zit en op de spreekwoordelijke road to nowhere lijkt beland, voel je niet alleen de tijd verstrijken. Je voelt de man ook nadenken over hoe zijn leven er had uitgezien mocht hij zijn fragiele echtgenote Liyun nooit hebben ontmoet, mocht het Chinese regime nooit haar eenkindpolitiek hebben ingevoerd en mocht er dertig jaar geleden niet dat tragische ongeluk bij het waterreservoir in zijn geboortestad zijn geweest. Dat soort shots waarin soap-achtige tristesse en onuitgesproken poëzie in ge...