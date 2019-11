4 star star star star star

In Proxima onderzoekt Alice Winocour of een vrouwelijke astronaut met een bezwaard moederhart wel door de ruimte kan zweven.

Ruimtetrubbels zijn in. Nadat Damien Chazelle met First Man toonde welke menselijke tol de eerste maanlanding eiste, Claire Denis een buitenaardse sekskelder bezocht in High Life en Brad Pitt met een vadercomplex worstelde in James Grays Ad Astra, breekt Alice Winocour zich in deze ruimtefilm het hoofd over het moedergevoel van vrouwelijke astronauten. Door op de relatie tussen de alleenstaande moeder Sarah (Eva Green) met haar jonge dochter in te zoomen, vraagt de Franse cineaste zich af...