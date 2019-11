3 star star star star star

In het historische dossierdrama J'accuse richt Roman Polanski zijn camera op de beruchte Dreyfus-affaire én op zichzelf.

Op het einde van de negentiende eeuw deed de zaak-Dreyfus Frankrijk op zijn grondvesten daveren. In 1894 werd de jonge, Joodse officier Alfred Dreyfus zowel door de legerleiding, de politiek als de pers ten onrechte van spionage beschuldigd en verbannen. In 1978 zorgde Roman Polanski op zijn beurt ook voor controverse door ontucht te plegen met een minderjarig meisje, een al even infame zedenzaak die hem deed vluchten uit de States en tot vandaag achtervolgt. Daarom hoeft het niet te verwonderen dat J'accuse, Polanski's relaas over het Dreyfus-schandaal, al voor deining zorgde nog voor de film in Venetië in première ging, al trok de jury zich weinig van de commotie aan. Hij bekroonde de controvers...