Ook 57 jaar na de release is 'L'année dernière à Marienbad' een lumineus labyrint

In zijn allerlaatste interview met Knack Focus, een jaar voor zijn dood in 2014, vertelde de Franse filmicoon Alain Resnais: 'Toen Marienbad uitkwam, zei een bioscoopuitbater me woest: "U meneer, u maakt de cinema kapot met uw poespas. U beseft toch dat - indien alle films zo zouden zijn - er straks geen kat meer in de zaal zou zitten." Ik stelde hem gerust en zei: " Monsieur, ik kan u garanderen dat er weinig films als deze zullen zijn." En ik heb gelijk gekregen.'

...