Michael Moore recupeert zijn stokpaardjes in 'Fahrenheit 11/9'

'Het spijt me dat ik slecht nieuws heb', schreef filmmaker en pain in the ass Michael Moore vlak voor de zomer van 2016 op zijn blog. 'Donald J. Trump zal in november winnen. Die ellendige, onwetende, gevaarlijke parttime clown en fulltime sociopaat wordt onze volgende president.' Wanneer hij in een terugblik op de noodlottige presidentsverkiezingen een fragment toont waarin zijn artikel door nieuwslezers als profetisch wordt bestempeld, overvalt Moore een gevoel van schuld en schaamte.

