4 star star star star star

In zijn beenharde debuut Les misérables mixt Ladj Ly het opstandige karakter van de Parijse banlieues en het machogedrag van enkele politieagenten tot een explosieve cocktail.

Opstand en protest zitten Parijs in het DNA. Volgens de Amerikaanse schrijfster Rebecca Solnit is de revolutionaire geschiedenis van de Franse hoofdstad deels te wijten aan de brede boulevards waarop het zo aangenaam protesteren is, de essayiste Lauren Elkin schrijft die rebelse spirit op het conto van de Parijzenaars. Volgens haar kunnen die op elk moment ontploffen en de straten met hun grieven inpalmen, mits de juiste omstandigheden. En wie Victor Hugo's roman uit 1862 kent waaraan dit drama...