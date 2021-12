4 star star star star star

U waagt zich maar eens om de vijf jaar aan een musical? Laat het dan Steven Spielbergs zegevierende versie van West Side Story zijn.

Met een ode aan Steven Spielberg verras je al decennia niemand meer. Maar mag de hoed toch nog eens af voor de Amerikaanse regisseur van Jaws, E.T., Schindler's List, Minority Report, Lincoln en zoveel andere meesterwerken in uiteenlopende registers? Op zijn oude dag heeft hij zich voor het eerst aan een musical gewaagd. En niet zomaar een. Hij maakte een nieuwe filmversie van een legendarische Broadwayshow die in 1961 al eens met wereldwijd succes werd omgezet in vitalistische, modernistische cinema. De West Side Story van regisseur Robert Wise en regisseur-choreograaf Jerome Robbins is een met tien Oscars bekroonde klassieker. Die update je niet zonder argwaan op te wekken. Maar Spielberg haalt gelijk: met zijn kunnen en zijn fenomenale equipe, waaronder cameravirtuoos Janusz Kami?ski en de bekroonde production designer Adam Stockhausen, blijkt een West Side Story voor de 21e eeuw perfect mogelijk. Hij laat de film van Wise links liggen en vertrekt van de pijlers van de musical: de verbluffende, tijdloze muziek van Leonard Bernstein en de krachtige lyrics van Stephen Sondheim, de musicallegende die eind november overleed. Maria, America, Tonight: weinig musicalnummers nodigen zo belachelijk vlot uit tot meezingen terwijl ze het drama toch voortstuwen. Robbins' strakke choreografieën zijn niet in hun geheel behouden - Justin Peck van het New York City Ballet overzag de dansnummers. Er zijn geen acteurs meer bruin geschminkt om ze voor Puerto Ricanen te laten doorgaan. En Spaanse conversaties kregen geen ondertiteling. De op William Shakespeares Romeo en Julia geënte plot is wel overeind gebleven. Maar Tony Kushner, de schrijver die Spielberg eerder aan de scenario's voor Munich en Lincoln hielp, versterkt en actualiseert het verhaal door meer context te geven voor de dodelijke benderivaliteit tussen de Sharks en de Jets. In het (prachtig gereconstrueerde) New York van de jaren vijftig nemen de Sharks de verdediging op van een Puerto Ricaanse gemeenschap die worstelt met de typische migratieproblemen. De zichzelf 'sociologically sick' noemende Jets reageren hun frustraties af op de nieuwkomers in hun Amerika. Maar eigenlijk zitten ze in hetzelfde schuitje: de sloopkogels zijn hun volksbuurten aan het platslaan voor megalomane bouwprojecten zoals het Lincoln Center. Die extra omkadering loopt het entertainment nergens in de weg. Ansel Elgort maakt een vrij houterige indruk als de stapelverliefde Tony, maar verder stelde Spielberg een uitstekende cast samen. Mike Faist als leider van de Jets, Ariana DeBose als Anita en David Alvarez als Bernardo gaan met de bloemen lopen. Spielberg weet net als Wise de iconische voorstelling om te buigen tot wervelende, oor- en oogstrelende cinema. Alsof hij al jaren musicals in elkaar steekt.