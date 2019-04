3 star star star star star

Ethan Hawke eert in het biografische drama Blaze de mysterieuze countrytroubadour Blaze Foley, die in 1989 werd doodgeschoten en postuum tot cultmuzikant uitgroeide.

'Er zijn twee Blaze Foleys', zei singer-songwriter Townes Van Zandt vlak nadat zijn 39-jarige drinkmakker was vermoord. 'De wilde en de tedere. De meesten kregen maar één versie te zien, maar ik leerde ze allebei kennen.' Omdat Foley - de artiestennaam van Michael David Fuller - bij leven geen grote ster was, stonden zijn necrologie en Van Zandts uitspraak ergens verstopt in een hoekje van de lokale krant van Austin, de Texaanse stad waar Foley zijn muzikale carrière grotendeels had doorgebracht. Het is ook de plek waar Ethan Hawke opgroeide, de acteur van Before Sunrise en Trai...