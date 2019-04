'Cold Case Hammarskjöld' is excentriek, maar lang niet getikt

4 star star star star star

In het ophefmakende Cold Case Hammarskjöld tracht documaker Mads Brügger op een hoogst ongebruikelijke manier een van de grootste naoorloogse mysteries op te lossen.

Geïntrigreerd door de bevindingen van de Zweedse onderzoeker Göran Björkdahl buigt de Deen Mads Brügger zich over de dood van VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Die stierf in september 1961 in een vliegtuigcrash in het Zambiaanse Ndola. Was het domweg een ongeluk of werd het vliegtuig neergehaald? Al 57 jaar proberen onderzoeksjournalisten, onderzoeksteams, historici, amateur-detectives en complotdenkers die vragen te beantwoorden. Alleen al de context spreekt enorm tot de verbeelding. De activistische ...