4 star star star star star

Twee vrouwelijke bollebozen en één wilde nacht: meer heeft Olivia Wilde niet nodig om van Booksmart de beste highschoolkomedie sinds Superbad te maken.

Slaag je in het leven door hard te studeren of door je te bezatten op schoolfuiven? In Olivia Wildes uitzinnige regiedebuut leren Amy en Molly, aanstekelijk vertolkt door Kaitlyn Dever (Beautiful Boy) en Beanie Feldstein (Lady Bird), dat een studentenleven geen of-ofverhaal is. Op een zucht van hun middelbareschooldiploma ontdekken beide strebers dat de ijdele 'jocks', handjobs gevende 'domme blondjes' en weed rokende slackers op hun school tot dezelfde prestigieuze universiteiten zijn toegelaten als zijzelf. Daarop beslist het duo o...