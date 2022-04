3 star star star star star

De relatiekroniek Kind Hearts is een integer, tussen documentaire en fictie zwevend portret van een échte tienerliefde.

'Verliefd zou ik het niet noemen, maar ik houd wel van u', zegt Billie tegen Lucas in pizzeria La Luna in Brussel. De achttienjarigen zijn al drie jaar een koppel. Ze hebben net de middelbare school afgerond. De wereld ligt aan hun voeten, maar nu ze op het punt staan naar de universiteit te gaan, begint hun relatie te wankelen. Films over tienerliefdes en opgroeiende jongeren kennen een rijke en lange traditie, maar het thema werd zelden in documentaireformaat gegoten. Het Brusselse cinefiele regisseursduo Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes doet dat wel. Hun serene en zorgvuldig gecomponeerde documentaire annex film verkent de doelloosheid van het jonge liefdespaar met een verrassende open- en nabijheid. Rochette en Claes - die zich eerder op de kaart zetten met de documentaires Rain (2012) en Mitten (2019) in opdracht van dansgezelschap Rosas - kregen het idee voor Kind Hearts tijdens de opnames van hun vorige speelfilm Grands travaux (2016), over de leerlingen mechanica van het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck in multicultureel Brussel. Tijdens de zoektocht naar acteurs op Brusselse middelbare scholen viel hun oog op de introverte Billie Meeussen en de bijzonder openhartige Lucas Roefmans. Zij waren op dat moment ook in het echt een koppel. Claes en Rochette observeren in statische shots de banale gesprekken tussen de twee tieners. Of liever: ensceneren, want Billie en Lucas kregen vaak de opdracht om scènes uit hun echte leven na te spelen en te improviseren voor de camera. De twee vervellen zo tot acteurs die zichzelf spelen. Ze ontmoeten elkaar in cafés, keuvelen in het park, tokkelen thuis op hun smartphones en MacBooks en lummelen door de adolescentie alsof de zomervakantie eindeloos duurt. Het trage tempo wordt echter nooit saai of vervelend, integendeel: de 87 minuten vliegen voorbij. 'Denk je dat er veel zal veranderen?' vraagt Billie. 'We gaan veel nieuwe mensen ontmoeten', voegt ze er nerveus aan toe. 'Ik denk dat het een positieve verandering zal zijn', zegt Lucas. Kind Hearts, dat op het filmfestival van Berlijn beloond werd met de Grand Prix in de jongerensectie, is niet onthullend, schreeuwerig of sensationeel. Het bevat geen opdringerige statements over de Vlaams-Brusselse jeugd van vandaag, maar is gemaakt met zorg, geduld, openheid en empathie. Het resultaat is een bedrieglijk toegankelijke, discrete en subtiel ontroerende duik in de leefwereld van twee zoekende jongeren. Alsof de broertjes Dardenne een portret van generatie Z hebben gemaakt.