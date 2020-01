2 star star star star star

Bad Boys for Life is next level shit voor onze landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah maar terug naar af voor Will Smith. Een likje baardverf kan dat niet verbergen.

Wat wilt u het eerst weten? Of er nog leven zit in de vijfentwintig jaar oude Bad Boys-reeks? Of Will Smith herstelt van een zwak decennium door zijn eerste filmhit te recycleren? Of Adil El Arbi en Bilall Fallah geslaagd zijn in hun grote Hollywood-examen? We gokken op dat laatste. De bad boys die de Vlaamse cinema met Patser op een verjongingskuur trakteerden, ruilden 't Kiel in voor Miami en Matteo Simoni en Saïd Boumazoughe voor Will Smith en Martin Lawrence. Dat spreekt tot de verbeelding.Voor hun toekomst in Tinseltown zal de ticketverkoop belangrijker zijn dan de mening van de recensenten, maar die zullen ze niet tegen hebben. Een meerwaarde is de kleurrijke look die ze samen met hun geheime wapen, cameraman Robrecht Heyvaert, hebben gecreëerd. De actiescènes verraden geen gebrek aan ervaring, en de volstrekt overbodige helikopterscène kan beschouwd worden als een hommage aan voorganger Michael Bay. De man die Hollywood leerde dat er nooit genoeg kan ontploffen, startte zijn Tinseltowncarrière in 1995 met Bad Boys. De pers deed het af als een schreeuwerige doorslag van de buddy cop-movies Beverly Hills Cop en Lethal Weapon, maar het publiek was gek op de afwisseling tussen explosies, nog meer explosies, achtervolgingen en de komische interactie tussen patser Will Smith en sidekick Martin Lawrence. De schabouwelijke sequel in 2003 was nog luidruchtiger, gewelddadiger en dommer.Adil en Bilall doen beter dan Bay. Ze houden de derde Bad Boys plezant door de bombast, het machisme en de chaos iets terug te schroeven, de retrovibe te doseren en meer relativerende humor toe te laten. In de eerste minuten zegt Will Smith 'sorry, witte, rijke mensen' tegen de strandgasten die hij met zijn Porsche bijna omverrijdt, later volgt de opmerking dat de bad boys bezwaarlijk nog boys kunnen worden genoemd. Smith' personage gebruikt baardverf, dat van Lawrence wordt bompa.De plot, iets met karikaturale Mexicaanse kartelschurken en een heks, is helaas opnieuw te dom om na te vertellen. De freudiaanse gelijkenis met de plot van Gemini Man, de recente en mislukte actiethriller van Ang Lee, zou een alarm moeten doen afgaan bij Smith' psychotherapeut. Zijn agent zou al veel langer moeten panikeren. Het afgelopen decennium stapelde Smith de flops (After Earth, Collateral Beauty, Bright) op. Bad Boys for Life moet bewijzen dat de Fresh Prince nog een bom volk op de been kan brengen, maar op zijn eenenvijftigste beschikt hij vermoedelijk niet meer over de fut, de flair en de guitige blik om pubers te imponeren met bullshit en patsergedrag. Whatcha gonna do?