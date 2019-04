3 star star star star star

Vorig jaar stopte Avengers: Infinity War abrupt met een cliffhanger die het Marvel Cinematic Universe (MCU) deed daveren. Het sluitstuk Avengers: Endgame komt nu met antwoorden, grote gevoelens én bierbuiken.

Het zijn gouden tijden voor geeks. Onlangs ging het laatste seizoen van HBO's hit Game of Thrones in première en nu komt Marvel eindelijk, na zijn duurste marketingcampagne ooit, op de proppen met Avengers: Endgame, de vierde en voorlopig laatste film over het superheldenteam rond Tony Stark (Robert Downey Jr.). Het is een episch afscheid geworden. Met een speeltijd van drie uur is het immers de langste film uit het MCU. Als je weet dat bijna al de 21 voorgaande films uit dat univer...