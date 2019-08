3 star star star star star

Ask Dr. Ruth portretteert Ruth Westheimer, de immer wervelende seksuologe die Amerika leerde praten over seksualiteit.

In de jaren negentig leerden Lieven Vandenhaute en Goedele Liekens met het radioprogramma De lieve lust Vlamingen om zonder nerveus gegiechel woorden als zaadlozing, clitoris en vagina in de mond te nemen. Een decennium eerder deed de seksuologe Ruth Westheimer hetzelfde voor de Amerikanen. Als Dr. Ruth sprak ze in radioshows, haar eigen tv-programma's en de late night talk shows van Johnny Carson en David Letterman over seksualiteit met een openheid en vinnigheid die de puritein...