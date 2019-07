3 star star star star star

Vier maanden geleden hield Agnès Varda het op aarde voor bekeken. In de coda Varda par Agnès blikt de Franse cineaste erudiet en welbespraakt terug op haar werk.

In 1954 draaide Agnès Varda zonder ervaring of groot budget een eerste langspeelfilm over een jong koppel Parijzenaars dat relatieproblemen uitvecht in een arm vissersdorp. Vandaag zien we in La pointe courte een van de eerste tekenen dat er in Frankrijk een nouvelle vague zat aan te komen. Zonder Varda was die revolutionaire filmstroming een mannenonderonsje geweest.

...