De 48ste editie van Film Fest Gent staat in het teken van de Griekse filmwereld.

Na de fysieke maar ingetogen editie van vorig jaar, gaat Film Fest Gent deze herfst opnieuw vol voor de collectieve filmbeleving. Het festival hoopt de Gentse bioscoopzalen weer tot de nok te kunnen vullen met cinefielen. Film Fest Gent stelt vandaag haar thema voor, en lanceert een nieuwe website.

Het Gentse filmfestival verdiept zich dit jaar in de Griekse cinema. Op het campagnebeeld prijkt Efthymis Filippou, een vermaard Grieks scenarioschrijver die vaak samenwerkt met landgenoot en gelauwerd regisseur Yorgos Lanthimos. Na de hoogdagen van de Griekse film in de jaren '50 en '60 en de 'moderne' Griekse cinema van Theo Angelopoulos, bliezen Filippou en Lanthimos een frisse wind door het Griekse filmlandschap. Denk maar aan Dogtooth (2009), The Lobster (2015) of The Favourite (2018).

Met Dogtooth introduceerde het duo een nieuwe esthetiek. De films van Filippou en Lanthimos, die op subversieve wijze politiek en cultureel netelige kwesties benaderen, inspireerden veel jonge Griekse regisseurs. De zogenaamde 'Greek weird wave cinema' was geboren.

Maar Film Fest Gent heeft meer dan alleen films uit de hedendaagse Griekse cinema in petto. 'Griekenland is de bakermat van alles wat drama is. We willen aantonen dat Griekse cinema veel rijker is dan enkel en alleen de weird Greek wave,' zegt programmadirecteur Wim De Witte. 'Van de legendarische muziek van Zorba de Griek, over een volledige retrospectieve van grootmeester Theo Angelopoulos en via de Lanthimos-scenarist Efthymis Filippou tot nieuwe stemmen zoals Jacqueline Lentzou: het programma van de 48ste editie van Film Fest Gent moet dé catharsis zijn na alle coronagolven.' (M.M.)

Film Fest Gent Van 12 tot 23 oktober 2021. Film Fest Gent hoopt weer voluit voor een fysiek festival te kunnen gaan, met aandacht voor de op dat moment eventueel geldende coronamaatregelen. Meer info op www.filmfestival.be.

