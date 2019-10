Öndög van de Chinese regisseur Wang Quan'an heeft de Grand Prix voor beste film gekregen op Film Fest Gent. Dat raakte woensdagavond bekend. Quan'an volgt de Pool Pawel Pawlikowski op, die vorig jaar iedereen inpakte met Cold War.

Net als Tuya's Marriage, waarvoor Quan'an in 2007 de Gouden Beer won in Berlijn, speelt Öndög, een combinatie van een policier en een liefdesverhaal, zich af in de Mongoolse steppe. Alles begint bij een jonge politieman die de opdracht krijgt om te waken bij een naakt lijkt, maar het verhaal krijgt een heel andere wending door de herderin die de agent gezelschap houdt. 'De moordzaak oplossen is onbelangrijk. Ik wilde reflecteren over leven en dood. En de liefde. Vooral de liefde!' vertelte Quan'an pas nog in Knack Focus.

Met Öndög maakte de cineast voor het eerst een volledig Mongoolse productie, en dat beviel hem. 'In China zijn er zoveel beperkingen voor regisseurs dat zeventig procent van je energie gaat naar de inspanningen om aan die beperkingen tegemoet te komen. Overal wil ik films maken, op de voorwaarde dat ik dat met veel vrijheid kan doen. Ik zal nooit meer films maken in China. Er is geen weg terug!', vertelt hij.

Martin Eden van de Italiaan Pietro Marcello kreeg een speciale vermelding van de jury, omdat hij volgens hen 'met de regels van tijd en genre speelt en zo een nieuwe filmtaal voor het kostuumdrama creëert.' Martin Eden is vanaf 6 november bij ons te zien. Wanneer en of Öndög in de Belgische zalen komt, is dan weer niet duidelijk: de film heeft nog geen Belgische verdeler. Aan de Grand Prix hangt alvast een distributiepremie van 20.000 euro vast.

Naast de Grand Prix werd woensdagavond ook de Georges Delerue Prijs voor Beste Muziek uitgereikt, traditioneel belangrijk op het muziekminnende Film Fest Gent. Die ging naar de Zuid-Amerikaanse film Monos, waarvoor de Britse muzikante Mica Levi de muziek schreef. Levi kunt u daarnaast nog kennen van haar soundtracks voor onder meer Under The Skin en Jackie.