Film Fest Gent organiseert deze maand vijf filmvertoningen in open lucht, een voorsmaakje van de coronaproof editie van Film Fest Gent 2020 dit najaar.

Het coronavirus betekent een streep door de rekening van het Gentse filmfestival. 'Nadat onze filmvertoningen tijdens het jaar geschrapt werden, zoals zovele andere culturele evenementen, zijn we nu enorm blij dat we deze zomer mensen weer het plezier kunnen geven van samen een film op groot scherm te bekijken', zegt programmadirecteur Wim De Witte van Film Fest Gent. 'Zo draaien we bovendien proef voor de coronaproof editie van Film Fest Gent 2020 in het najaar.'

Toch betekent de reeks openluchtvertoningen niet dat Film Fest Gent zich klaarstoomt om ook het eigenlijke filmfestival in open lucht te organiseren. De organisatie geeft aan nog steeds naar de cinemacomplexen te kijken waar het voorheen mee samenwerkt. Al is het nog niet duidelijk welke zaalcapaciteit de coronamaatregelen in oktober zullen mogelijk maken.

Voor de openluchtvertoningen selecteert Film Fest Gent vijf films: de actiefilm Mad Max: Fury Road van regisseur George Miller, de thriller Rear Window van Alfred Hitchcock, The Untouchables van Brian De Palma, de thriller La piscine van Jacques Deray en het komediedrama Moonrise Kingdom van Wes Anderson.

De selectie van vijf films wordt vertoond in de binnentuin van de Bijloke, waar het intieme zomerfestival Bijloke Wonderland wordt gehouden. Plaatsen zijn beperkt en inschrijven is nodig. Meer info vindt u op de website van het filmfestival.

