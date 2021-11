De film Bovary van Jaco Van Dormael is vijf keer genomineerd voor het filmfestival van Milaan. Het gaat om een verfilming van het gelijknamige theaterstuk van Michaël De Cock dat nog steeds door ons land tourt. Maaike Neuville en Koen De Sutter nemen zowel in de film als in de theaterversie de hoofdrollen op zich.

Bovary werd vorig jaar tijdens de lockdown verfilmd. De theaterpremière werd verschillende keren uitgesteld, waardoor bij Michaël De Cock, artistiek leider van KVS, het idee ontstond om het stuk te verfilmen. De film gaat op 26 januari in première op het filmfestival van Oostende, maar heeft nu al vijf nominaties beet voor het filmfestival van Milaan, dat in december wordt gehouden, zo laat de KVS weten.

Bovary werd genomineerd in de categorieën beste regie (Jaco Van Dormael), beste actrice ( Maaike Neuville), beste acteur (Koen De Sutter), beste montage (Günter Hoogstyn) en beste film.

Bovary is een hedendaagse en zeer vrije bewerking van de wereldberoemde roman van de Franse schrijver Gustave Flaubert (Madame Bovary). Emma Bovary is een jonge vrouw die er maar niet in slaagt om gelukkig te zijn in haar huwelijk en zichzelf verliest in affaires en overdreven koopgedrag.

Michael De Cock bewerkte de roman voor toneel en de Catalaanse regisseur Carme Portaceli brengt Madame Bovary tot leven met een hedendaagse adaptatie die toont hoe relevant het verhaal ook vandaag nog is.

Jaco Van Dormael maakte van de theatervoorstelling een televisiefilm, het teletheater Bovary. 'Theater, film en televisie hebben elk hun eigen wetmatigheden. Spelen zonder publiek geeft een cineast evenwel vrij spel en laat hem toe de grenzen tussen theater, film en uiteindelijk televisie te doorbreken', klinkt het bij de KVS.

Bovary werd vorig jaar tijdens de lockdown verfilmd. De theaterpremière werd verschillende keren uitgesteld, waardoor bij Michaël De Cock, artistiek leider van KVS, het idee ontstond om het stuk te verfilmen. De film gaat op 26 januari in première op het filmfestival van Oostende, maar heeft nu al vijf nominaties beet voor het filmfestival van Milaan, dat in december wordt gehouden, zo laat de KVS weten. Bovary werd genomineerd in de categorieën beste regie (Jaco Van Dormael), beste actrice ( Maaike Neuville), beste acteur (Koen De Sutter), beste montage (Günter Hoogstyn) en beste film.Bovary is een hedendaagse en zeer vrije bewerking van de wereldberoemde roman van de Franse schrijver Gustave Flaubert (Madame Bovary). Emma Bovary is een jonge vrouw die er maar niet in slaagt om gelukkig te zijn in haar huwelijk en zichzelf verliest in affaires en overdreven koopgedrag. Michael De Cock bewerkte de roman voor toneel en de Catalaanse regisseur Carme Portaceli brengt Madame Bovary tot leven met een hedendaagse adaptatie die toont hoe relevant het verhaal ook vandaag nog is.Jaco Van Dormael maakte van de theatervoorstelling een televisiefilm, het teletheater Bovary. 'Theater, film en televisie hebben elk hun eigen wetmatigheden. Spelen zonder publiek geeft een cineast evenwel vrij spel en laat hem toe de grenzen tussen theater, film en uiteindelijk televisie te doorbreken', klinkt het bij de KVS.