Figuranten die klachten hebben over hoe ze behandeld worden op film- of televisiesets, kunnen vanaf midden februari terecht op een meldpunt. Regisseur Jan Verheyen is peter van het initiatief. 'Men moet figuranten met respect behandelen, zoals men zelf behandeld zou willen worden', aldus de regisseur.

Het initiatief voor het meldpunt komt van figurant Maurice Vermeersch, die eerder al in de media aanklaagde dat figuranten vaak onheus behandeld worden. Het gaat dan over figuranten die niet betaald worden of geen eten krijgen, maar er zijn ook klachten rond grensoverschrijdend gedrag. De vrijwillige vereniging waarvan Vermeersch voorzitter is wil dan ook het aanspreekpunt worden voor alle figuranten - dat zijn er in ons land volgens Vermeersch tussen de 200.000 en 300.000 - die met vragen of klachten zitten.

'Als er anonieme klachten binnenkomen gaan we kijken of het om een #MeToo-verhaal gaat, en in dat geval stappen we naar de politie. Als het gaat om klachten die te maken hebben met figuranten die niet betaald worden of onheus behandeld worden, dan nemen we contact op met het productiehuis zelf en het Vlaams Audiovisueel Fonds', aldus Vermeersch. Dat laatste kan dan bijvoorbeeld beslissen om producties geen subsidies meer te geven.

Het meldpunt is ook in contact met drie vertrouwenspersonen: iemand uit de acteursgilde, iemand uit de raad van producenten en regisseur Jan Verheyen. Die laatste zegt dat hij vooral zijn sympathie wil betuigen door peter te worden, maar dat hij die rol ook ernstig neemt en als bemiddelaar wil optreden indien nodig.

Geen figurantenvakbond

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar er een vakbond is voor figuranten, gebeurt de organisatie rond de figuranten bij ons meer ad hoc, legt hij uit. 'Soms krijgen figuranten een vergoeding, die varieert tussen de 25 en 75 euro - en veel vaker rond 25 dan 75 euro ligt - maar het is ook wel de afspraak dat je die mensen fatsoenlijk behandelt.' Het gaat dan over het aanbieden van broodjes en snacks, frisdrank, een plek waar ze kunnen wachten, enzovoort. Verheyen voegt ook toe dat niet elke productie geld heeft om bijvoorbeeld aan grote groepen mensen warm eten te geven, maar dat dat niet wegneemt dat figuranten respect verdienen.

Het meldpunt met e-mailadres wordt gelanceerd op 14 februari. Er komt ook een speciale Facebookpagina en een Instagramaccount.

