Regisseur Felix van Groeningen werkt samen met zijn vriendin en scenariste Charlotte Vandermeersch aan de verfilming van de Italiaanse bestseller De Acht Bergen van Paolo Cognetti. Na zijn Amerikaanse avontuur Beautiful Boy blijft Van Groeningen deze keer in Europa.

Van Groeningen en Vandermeersch schrijven niet alleen samen het scenario, ze zullen voor het eerst ook samen de regiestoel delen. Het duo zal bijgestaan worden door vaste waarden Ruben Impens als director of photography en Nico Leunen als monteur. Hans Everaert van Menuetto treedt op als Belgische producent. Mario Gianani en Lorenzo Gangarossa van productiehuis Wildside, dat onderdeel is van Fremantle, zijn de Italiaanse producenten.

De Acht Bergen vertelt het verhaal van Pietro en Bruno, een stadsjongen en een bergjongen, die elkaar ontmoeten als ze elf zijn. Het wordt het begin van een intense maar hartverscheurende vriendschap die dertig jaar lang de enige constante is in hun leven.

'De co-regie met Charlotte, de samenwerking met een internationale topcast en de ruggesteun van mijn vaste ploeg, lijken me de geschikte ingrediënten voor een bijzondere nieuwe stap in mijn traject als filmmaker', zegt Van Groeningen. 'De puurheid en de waarachtigheid waarmee de hoofdpersonages in de film hun leven beleven en zoeken naar zin en geluk raakt me diep. Ik geloof dat dit verhaal mensen over de hele wereld gaat inspireren en troost gaat bieden.'

Ook Vandermeersch is blij met de nieuwe stap: 'Felix' vraag om samen de film te regisseren, kwam onverwacht maar voelde tegelijkertijd heel natuurlijk aan. Na een jaar lang intensief zwoegen op het scenario, beseffen we dat we een complementair duo zijn. Het wordt een prachtig spannend avontuur om deze bedrieglijk eenvoudige, maar emotioneel gelaagde film samen te maken'. Wanneer de opnames starten en wanneer de film in de zalen komt, is nog niet geweten. (Belga)

Van Groeningen en Vandermeersch schrijven niet alleen samen het scenario, ze zullen voor het eerst ook samen de regiestoel delen. Het duo zal bijgestaan worden door vaste waarden Ruben Impens als director of photography en Nico Leunen als monteur. Hans Everaert van Menuetto treedt op als Belgische producent. Mario Gianani en Lorenzo Gangarossa van productiehuis Wildside, dat onderdeel is van Fremantle, zijn de Italiaanse producenten. De Acht Bergen vertelt het verhaal van Pietro en Bruno, een stadsjongen en een bergjongen, die elkaar ontmoeten als ze elf zijn. Het wordt het begin van een intense maar hartverscheurende vriendschap die dertig jaar lang de enige constante is in hun leven. 'De co-regie met Charlotte, de samenwerking met een internationale topcast en de ruggesteun van mijn vaste ploeg, lijken me de geschikte ingrediënten voor een bijzondere nieuwe stap in mijn traject als filmmaker', zegt Van Groeningen. 'De puurheid en de waarachtigheid waarmee de hoofdpersonages in de film hun leven beleven en zoeken naar zin en geluk raakt me diep. Ik geloof dat dit verhaal mensen over de hele wereld gaat inspireren en troost gaat bieden.' Ook Vandermeersch is blij met de nieuwe stap: 'Felix' vraag om samen de film te regisseren, kwam onverwacht maar voelde tegelijkertijd heel natuurlijk aan. Na een jaar lang intensief zwoegen op het scenario, beseffen we dat we een complementair duo zijn. Het wordt een prachtig spannend avontuur om deze bedrieglijk eenvoudige, maar emotioneel gelaagde film samen te maken'. Wanneer de opnames starten en wanneer de film in de zalen komt, is nog niet geweten. (Belga)