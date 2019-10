'Feestscènes in films zien er altijd shit uit': regisseur Brian Welsh brengt een ode aan de rave

Ravers in da house? Regisseur Brian Welsh keert met zijn zwart-witfilm Beats terug naar de illegale techno raves in de nineties. Verboden of niet, dansen zal je! 'Ongehoorzaamheid is belangrijk!'

Beats © Beats

Ongelooflijk maar waar: in 1994 vaardigde de Britse regering de Criminal Justice and Public Order Act uit, die onder meer samenkomsten verbood die gekenmerkt werd door de opeenvolging van repetitive beats. House en techno, zo oordeelde de regering, dreven de jeugd te veel in illegale zaakjes en criminaliteit.

