De Brusselse genrefilmer Fabrice Du Welz is druk bezig met een nieuwe film, maar ondertussen wikt en weegt hij ook als voorzitter van de Film Fest Gent-jury de officiële competitie, die vandaag van start gaat met het dromerige drama Gagarine. 'In verwarrende tijden moeten filmmakers durven vechten voor hun visie.'

Begin dit jaar trakteerde Fabrice Du Welz nog op Adoration, een prachtig portret over twee verliefde tieners op de vlucht doorheen de Ardennen. Even later stapelden donkere wolken zich op. De lockdown zette de plannen van zijn nieuwste film Inexorable op losse schroeven, enkele vrienden stierven door corona en hij moest plots afscheid nemen van Chadwick Boseman, de Black Panther-acteur die in zijn film The Message From the King speelde. 'Zoals zovelen was ik tijdens de lockdown enorm geprikkeld omdat ik niet kon werken en me niet meer kon uitdrukken', vertelt Du Welz. 'Gelukkig heb ik deze zomer toch kunnen filmen, waardoor Inexorable in de lente van 2021 klaar zal zijn.'En toch vond je nog tijd om de jury van Film Fest Gent voor te zitten. Wat staat er je de komende dagen te wachten?Fabrice Du Welz: Dat weet ik nog niet zo goed, ik heb de andere juryleden nog niet ontmoet. Maar nieuwe mensen leren kennen om over film te babbelen, is altijd leuk.Klop jij tijdens jurygesprekken graag hard op tafel? Du Welz: Ik ben een cinefiel. Als er een film is die ik enorm goed vind, zal ik daar dus zeker voor vechten. Dat kan voor problemen zorgen als je verschillende bevlogen liefhebbers rond een tafel zet. (lacht) Maar omdat ik er ook wel eens naast zit, hoop ik dat er nog genoeg sterke persoonlijkheden in de jury zitten om gepassioneerd en vanuit verschillende perspectieven over de films te discussiëren. We zullen het allemaal wel prima met elkaar vinden!Jij vindt het dus niet erg om het werk van je collega-filmmakers te bekritiseren?Du Welz: Van bekritiseren hou ik niet. Als jurylid moet je vooral van cinema houden. Zelfs als je een bepaalde film niet goed vindt, mag je nooit gemeen worden. Je moet altijd kunnen uitleggen wat er volgens jou aan schort. Uit ervaring weet ik immers hoe moeilijk en pijnlijk het is om een film te maken. Soms heb je een mirakel nodig om het project te doen slagen. Als jurylid wil ik dus vooral genieten én cinema vieren.Wat hoop jij tijdens de competitie te zien? Du Welz: Ik heb al enkele films bekeken en het wordt een sterke competitie dit jaar. Ik hou van ambitieuze cineasten die cinema uitdagen en de grenzen van het medium durven opzoeken en verleggen. Dat hoop ik te zien. Er heerst vandaag een grote verwarring over wat cinema juist is en kan zijn.Over welke verwarring heb je het? Du Welz: Sommigen zien het verschil tussen film en televisie, industrie en kunst niet meer. Voor mij is cinema iets fundamenteels. Cinema maakt me bijna nederig: het is een kunst die ideeën in beelden vangt, die iets transformeert of sublimeert. Maar door die verwarring zijn veel filmmakers lui geworden en schotelen ze ons vaak hetzelfde voor. In verwarrende tijden als deze moeten regisseurs voor hun visie durven vechten. Cinema moet mensen uitdagen, hen uit hun zetel kunnen trekken en Netflix doen inruilen voor de bioscoop.