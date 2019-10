Een fraaie expo in het Eye Filmmuseum in Amsterdam en een box met vijf digitaal gerestaureerde meesterwerken: ze herinneren ons eraan waarom Bergman, Kurosawa, Von Trier en andere filmgiganten hun Russische collega Andrej Tarkovski de primus inter pares vonden. Dompel u onder in zijn tijdloze cinema van de ziel.

Tarkovski is de grootste van allemaal. Hij waart met zo'n naturel rond in het ruim der dromen', poneerde de legendarische Zweedse filmregisseur Ingmar Bergman in zijn autobiografie. 'Ik hou van al zijn films. Elke doorsnede uit elk van die films is op zichzelf een wonderbaarlijk beeld', sprak de mythische Japanse filmmaker Akira Kurosawa even bewonderend. Waarom zij en zo veel andere cinefielen zo in de ban waren van hun Russische collega Andrej Tarkovski (1932-1986) kunt u (her)ontdekken op een nieuwe tentoonstelling in het Amsterdamse Eye Filmmuseum. Die kan niet alleen de kenners van 's mans metafysische oeuvre boeien, maar ook hen die meesterwerken als Andrej Roebljov (1966), Solaris (1972) en Stalker (1979) nooit hebben gezien.

